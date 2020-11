Feuerwache in Nordhausen nimmt weitere Hürden: Zwei Ausschreibungen werden günstiger

Das Nordhäuser Jahrhundertbauprojekt schreitet zügig voran: Der Rohbau der künftigen Feuerwache wächst stetig, sodass Heiko Müller, Bauamtsleiter im Rathaus, mit einem Abschluss im Frühjahr kommenden Jahres rechnet. Dann müsse das Gebäude abgedichtet werden, erklärte er am Mittwoch im Hauptausschuss. Damit dies geschehen kann, war das Gremium nun für zwei Vergabeentscheidungen gefragt. Beide fielen einstimmig: Die Gerüstarbeiten wird demnach ein Unternehmen aus dem brandenburgischen Kolkwitz übernehmen. Die Stadt will sich das rund 114.000 Euro kosten lassen. Rund 545.000 Euro sollen die Arbeiten zur Abdichtung und Begrünung des Dachs zu Buche schlagen. In der europaweiten Ausschreibung war eine Firma aus der Region als wirtschaftlichste hervorgegangen: Bauen werden daher die Sangerhäuser Dachdecker der Firma Maik Gorgas.