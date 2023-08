Feuerwehr im Kreis Nordhausen präsentiert sich bei Tag der offenen Tür

Niedergebra. Kameraden der Feuerwehr Niedergebra im Kreis Nordhausen lassen hinter die Kulissen ihrer Arbeit schauen. Wann sich die Pforten des Gerätehauses öffnen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Niedergebra öffnen ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Am Sonntag, dem 17. September, sind alle Interessierten herzlich zum Tag der offenen Tür in das Gerätehaus in der Hauptstraße eingeladen. Von 10 bis 16 Uhr kann einmal hinter die Kulissen der Arbeit der Feuerwehr geschaut werden. Auf die Besucher wartet unter anderem ein Schau der Fahrzeuge und der Technik der Kameraden.

Die Jugendfeuerwehr präsentiert ihr Können bei einem Löschangriff. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit und der Nachwuchs darf sich beim Zielspritzen ausprobieren. Mit Leckerem vom Grill sowie Kaffee und Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt.