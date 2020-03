Feuerwehr in Stempeda steht plötzlich ohne Chef da

Es ist ein Paukenschlag. Die Stempedaer Feuerwehr hat ihren Kopf verloren. Igor Elbe ist als Wehrführer zurückgetreten. Die Dorfwehr ohne ihn? Das können sich viele Bewohner gar nicht vorstellen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten leistet Igor Elbe seinen Dienst am Gemeinwohl. Zuverlässig. Unermüdlich. Aber nun hat er alles hingeschmissen. Und Stempeda hat ein Problem.

Riccardo Roßmell ist traurig. Der Ortsteilbürgermeister schüttelt den Kopf: Wie schnell doch der Wert eines Ehrenamtes zerbröselt. Sobald Vorwürfe im Raum stehen. Roßmell meint: Verdienstvolle Menschen wie Igor Elbe dürfte es nach einem Fehltritt nicht gleich so hart treffen.

Der Krebsbach schlängelt sich durch Stempeda. Bäume stehen am Ufer. Wasser und Wurzeln vertragen sich nicht immer. Als Igor Elbe befürchtet, dass vom Krebsbach unterspülte Bäume sein Grundstück gefährden, handelt er. Er ist ein Mann der Tat. So ergreift er auch hier die Eigeninitiative. Er fällt die Bäume. Das ist sein Fehler.

Kein Mensch darf einfach so Bäume eliminieren. Wem das wachsende Holz Kummer bereitet, der muss die Behörden informieren. Selbst zu Axt und Säge zu greifen, ist nicht erlaubt.

Aus dem Dorf kommt die Beschwerde. Sie mündet in eine Anzeige. Die Polizei ermittelt.

Riccardo Roßmell ist fassungslos: Den Wehrleiter als Straftäter hinzustellen, sei völlig übertrieben. So weit hätte es nicht kommen dürfen. Der Dorfchef weiß: Igor Elbe sieht seinen Fehler ein. Da hätte es doch genügt, ihn zu verwarnen und zu verpflichten, neue Bäume zu pflanzen. „Von mir aus doppelt so viele, wie er zuvor beseitigt hat“, sagt Roßmell. Aber müssen gleich die schweren Geschütze aufgefahren werden?

Igor Elbe zieht die Konsequenzen. Seitdem ist die Feuerwehr im Dorf führungslos. „Uns liegt seine Kündigung vor“, bestätigt Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann. Mehr sagt er öffentlich nicht. Es ist ein schwebendes Verfahren.

Eine Wehr ohne Kopf? Das geht nicht. Aber wer soll in Stempeda an die Spitze der Truppe treten? Es gebe im Dorf wohl nur ein aktives Mitglied, das die notwendige Ausbildung hat. Ein Mann, der beruflich sehr stark eingebunden ist. Ob er die Leitung übernimmt, will Riccardo Roßmell in einem Gespräch klären. Bei positivem Ausgang soll noch im März der neue Wehrführer gewählt werden.

Roßmell will das Problem möglichst schnell lösen. Er sorgt sich um die Sicherheit im Dorf: „Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr erreicht Stempeda nicht in zehn Minuten.“

Im städtischen Amt für Brandschutz sieht man Stempeda keineswegs in Gefahr. Es sei alles geregelt. Im Ernstfall helfen alle, die verfügbar sind. Auch die Profis aus der Stadt eilen herbei. Die Einsatzbereitschaft sei gewährleistet, der Brandschutz jederzeit sichergestellt. Es bestehe kein Grund zur Sorge. Auch die Stempedaer Wehr sei weiterhin alarmierbar. Dann säße halt vorn kein Chef, sondern ein Stellvertreter. Bis das Dorf wieder einen Wehrführer hat.