Feuerwehr muss in Nordhausen zweimal ausrücken

Nordhausen. Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr in Nordhausen ausrücken.

Am Donnerstagabend brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Halleschen Straße. Nach Angaben der Polizei hatte sich hier ein 25-Jähriger Essen zubereitet. Das dabei entzündete Feuer breitete sich in der Folge rasch in der Küche aus. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Die Bewohner der Wohnung blieben unverletzt. In der Küche und der Wohnung entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Die betroffene Familie war in der Nacht bei Freunden untergekommen. Die Wohnung gilt derzeit als unbewohnbar.

Gartenlaube brennt komplett ab

Kurz nach 1 Uhr wurde die Feuerwehr dann zu einer brennenden Gartenlaube in die Gartenanlage Im Stürzetal gerufen. Das leerstehende Gebäude stand auf einem Gartengrundstück und wurde von den Flammen vollständig zerstört. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.