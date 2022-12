Feuerwehr-Neubau in Haferungen muss warten

Momentan gibt es in Haferungen nur eine Garage, in der die Fahrzeuge der Feuerwehr untergestellt werden.

Werther. Aus Geldnot kann das Vorhaben in dem Ortsteil der Gemeinde Werther vorerst nicht umgesetzt werden. Gespart wird auch woanders.

Die Feuerwehr ist der Gemeinde Werther wichtig. Daher versucht die Kommune alles, um für die Kameraden optimale Bedingungen zu schaffen. In Kürze erhalten die Floriansjünger die dringend benötigten Helme, die dank einer Förderung beschafft werden konnten. Aus eigener Kraft hätte die Gemeinde die Anschaffung nicht finanzieren können. Werther fehlt das Geld.

Der schlechten Finanzlage ist es jedoch auch geschuldet, dass ein lange geplantes Vorhaben für die Feuerwehr in Haferungen vorerst auf Eis gelegt werden muss. Dort soll ein Mehrzweckgebäude entstehen. Das wird dringend benötigt. „Momentan haben wir dort lediglich eine Garage, eine Unterstellmöglichkeit für das Fahrzeug. Es gibt aber keine sanitären Anlagen und auch keine Umkleide“, erläutert Manfred Handke (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Werther.

Die Planungen für das Gebäude hätten bis Mitte Januar 2023 in Auftrag gegeben werden müssen. Die Kosten dafür würden sich auf 100.000 Euro belaufen. Geld, dass der Gemeinde momentan nicht zur Verfügung steht.

So muss die Umsetzung noch warten. Wie lange, kann Manfred Handke nicht abschätzen. „Die Feuerwehr hat für uns in den nächsten Jahren aber Priorität“, macht er im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich.

Technische Voraussetzung für Temperaturregulierung fehlen

Sparen muss die Gemeinde auch an anderer Stelle. Aufgrund der Energiekrise sind nun erste Maßnahmen getroffen worden. „In der Turnhalle in Werther wurde die Temperatur mittlerweile soweit angepasst, dass der Punktspielbetrieb bei den Volleyballern und Tischtennisspielern noch möglich ist“, so der Bürgermeister. In den Dorfgemeinschaftshäusern in den Ortsteilen gestaltet sich die Lage schon schwieriger. Dort fehlen laut Handke die technischen Voraussetzungen, um die Temperaturen absenken zu können. Um steigende Energiekosten abzufangen, hat sich die Gemeinde entschieden, die Miete für die Objekte um 50 Prozent anzuheben.

Weiterhin wird sich in der Kommune verstärkt mit dem Thema Energiemangellage beschäftigt. Droht der Ernstfall, sollen auf jeden Fall die Kindergärten weiter betrieben werden – notfalls in kommunalen Objekten, die noch mit Heizöl beheizt werden können. „Zudem wollen wir Wärmeinseln einrichten. Da sind wir gerade dabei, die öffentlichen Räumlichkeiten zu erfassen“, sagt Manfred Handke abschließend.