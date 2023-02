Feuerwehren im Landkreis Nordhausen leisten gute Nachwuchsarbeit – So auch in Mackenrode

Mackenrode. Die jungen Floriansjünger von Mackenrode sind nicht nur innerhalb der Feuerwehr aktiv. Und manchmal dürfen sich auch einmal als „Brandstifter“ bewähren.

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Mackenrode auch eine angemeldete Nachwuchsabteilung. Derzeit sind acht Mädchen und zehn Jungen Mitglied bei der Jugendfeuerwehr, damit stellen die Mackenröder die größte Zahl an Floriansjüngern bei den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Hohenstein. Das jüngste Mitglied ist im Moment sieben Jahre alt.

Alle zwei Wochen ist Ausbildung bei der Jugendfeuerwehr angesagt. Aber auch außerhalb der Ausbildungsstunden sind die jungen Floriansjünger aktiv. So haben sie beim letzten Knutfest das Feuer aufgebaut und durften es auch selbst anzünden. In den vergangen Jahren war die Jugendfeuerwehr auch bei der Betreuung des Osterfeuers aktiv. Die Nachwuchskameraden beteiligen sich ebenso am Ortsgeschehen außerhalb der Feuerwehr. So erfolgt regelmäßig die Teilnahme am Umzug beim Schützenfest, selbstverständlich in ihren Uniformen. Diese wurden kürzlich mit den langersehnten neuen Shirts ergänzt, über die sich alle sehr freuen.

Betreut wird der Nachwuchs seit viereinhalb Jahren von Jugendwart Max Koch. Der 25-Jährige war einst selbst bei der Jugendwehr in seinem Heimatort Mackenrode und kehrte nach einer schulisch bedingten Pause wieder in die Einsatzabteilung zurück. „Im letzten Jahr gab es eine Übernahme von unserem Nachwuchs in die Reihe der Einsatzkräfte und auch dieses Jahr wird wieder ein Jugendlicher übernommen. Darauf sind wir immer besonders stolz“, berichtet Max Koch. „Die Jugendarbeit nimmt zwar viel Zeit in Anspruch, aber ich mache es sehr gern“, so der Jugendwart.

Die Freiwillige Feuerwehr Mackenrode würde sich freuen, wenn noch mehr Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis sechzehn Jahren Interesse an der Jugendfeuerwehr bekunden würden. Nachwuchs ist immer herzlich willkommen.