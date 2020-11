Feuerwerk als Lichtblick zur abgesagten Martinifeier

Ein Lichtblick trotz Nebels und Corona war das alljährliche Feuerwerk am Martini-Abend auf dem Petersberg. Die bunten Lichtexplosionen am Himmel über der Rolandstadt waren das Einzige, was vom offiziellen Programm der Nordhäuser Martinifeier erhalten blieb. Dennoch säumten zahlreiche Familien und Kinder mit ihren Laternen nicht nur in der Kreisstadt die Straßen. Überall gab es andere kleine kreative Aktionen. Manche beleuchteten ihre Fenster, andere verteilten Martinsbrezeln.