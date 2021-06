Filmcrew dreht in Nordhausen und sucht Tapete und Helfer

Nordhausen. Weitere Dreharbeiten für den Kinofilm „Zone“ sind im Juli in der Nordhäuser Altstadt vorgesehen.

Der Juli hält Besonderes bereit. Die Nordhäuser Altstadt wird zur Filmkulisse. Regisseurin Christina Friedrich kehrt erneut mit einem Film-Team in ihre Geburtsstadt zurück. Hier sollen weitere Szenen für den Kinofilm „Zone“ entstehen. Die Dreharbeiten sind diesmal umfangreicher. Deshalb plant die Crew mehr Zeit ein.

Die Basis ist der Walkenrieder Hof. Im Umfeld sind verschiedene Motive vorgesehen. Setdesigner Felix Lindner wünscht sich für den Film möglichst viel Authentizität.

Aus dem Grund sucht die Crew nach typischen DDR-Tapeten aus den Siebziger- oder Achtzigerjahren. Sollten Südharzer noch über solche Schätze im Keller oder auf dem Dachboden verfügen, könnten sie den Filmschaffenden eine Riesenfreude bereiten. Auch Maler-Utensilien aus der damaligen Zeit wären willkommen.

Ebenso gefragt sind Helfer mit handwerklichen Fähigkeiten. Wer Freude am freiwilligen, unterstützenden Malern, Tapezieren und Dekorieren hat und zugleich das Arbeiten an einem Film gern einmal live miterleben möchte, der kann sich bei der Produktionsfirma melden. Die Vorbereitungen beginnen schon am 1. Juli.

Zudem sucht die Filmcrew für die Zeit vom 19. Juli bis 15. August noch einen Kraftfahrer, der mit dem Transport von Menschen und Technik die Filmarbeiten in Nordhausen unterstützt. Diese Beschäftigung sei als Minijob gedacht – auf 450-Euro-Basis. Wer helfen möchte oder Interesse an dem Job hat, kann entsprechende Nachrichten per E-Mail an hansen@madonnenwerk.de schicken.

Christina Friedrich verfilmt ihren eigenen Roman „Keller“. Die Handlung beginnt in der Osternacht 1945. Im Mittelpunkt steht ein Mädchen aus einer Stadt im Harz. Es verliert seine Heimat unter den Bomben des Krieges. Das Kind ist verbunden mit den Toten wie den Lebenden und macht sich auf den Weg durch ein verwundetes Land. Die Geschichte ist Fiktion, aber inspiriert vom Leben in der DDR. Vor der Kamera stehen unter anderen die Schauspielerinnen Gina Haller, Julischka Eichel und Rosa Wassermann. Im Mai sind bereits Szenen im alten Schachtbau-Gelände an der Grimmelallee entstanden. Im Juni folgten Dreharbeiten auf dem Waresa-Areal am Kommunikationsweg. Nun schlägt die Truppe ihre Zelte in der Altstadt auf.

Nächstes Jahr soll der Film in die Kinos kommen. Premiere würde Christina Friedrich gern in Nordhausen feiern.