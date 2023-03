Finanz-Pflaster für Beschäftigte der Bau-Branche in Nordhausen?

Nordhausen. Finanzielle Sicherheit verspricht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit der erreichten Prämie. Wie hoch diese ist und wer Aussicht hat, diese zu bekommen.

Wer auf dem Bau im Landkreis Nordhausen arbeitet und nach Tarif bezahlt wird, dem winkt laut Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), jetzt eine Sonderzahlung. In diesem Jahr bekommen Baubeschäftigte eine Inflationsausgleichsprämie von 500 Euro – am Stück oder in Raten gezahlt.

„Es ist eine ‚Krisen-Puffer-Prämie‘. Und die gibt es im kommenden Jahr dann noch einmal in gleicher Höhe“, sagt Matthias Lötzsch. Der Vorsitzende der IG BAU Nordthüringen spricht von einem „finanziellen Pflaster gegen die Inflation“. Unterm Strich habe die Bau-Gewerkschaft bei den Arbeitgebern damit eine 1000 Euro Extra-Zahlung erreicht, um die Härte der Krise abzufedern. Geld, für das keine Steuern und keine Sozialabgaben fällig werden.

Die IG BAU Nordthüringen geht allerdings davon aus, dass auch Bauarbeiter leer ausgehen werden: „Hier trennt sich bei den gut 90 Bauunternehmen im Kreis Nordhausen die Spreu vom Weizen. Anständige Arbeitgeber werden die Prämie zahlen. Das sind dann die Betriebe, die auch sonst auf den Tariflohn Wert legen. Die cleveren Chefs nutzen die Inflationsausgleichsprämie sowieso auch als ‚Halte-Prämie‘ für ihre Beschäftigten, um sie an den Betrieb zu binden.“ Die Bauleute hätten in den vergangenen Jahren ihren Job verlässlich gemacht. Es sei deshalb jetzt an der Zeit, ihnen die Prämie und damit ein Stück mehr finanzielle Sicherheit zu geben.

Denn die Inflation laufe auf hohem Niveau weiter: Die Verbraucherpreise seien im Februar noch einmal um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, teilt Matthias Lötzsch mit. Im Übrigen sei es möglich, die Prämie durch Haustarifverträge noch weiter anzuheben.