Fitness- und Wandertag für die ganze Familie in Neustadt

Neustadt. Was man zum Fitnesstag unbedingt ausprobieren sollte und wann das umfangreiche Angebot in Neustadt am Harz startet

Seinen traditionellen Südharzer Fitness- und Wandertag veranstaltet der Neustädter Kur- und Fremdenverkehrsverein am Sonntag, den 14. Mai. Rund um den Gondelteich in Neustadt startet hierzu ab 11 Uhr ein umfangreiches Angebot für die gesamte Familie.

Darunter eine Smovey-Wanderung mit dem Nordhäuser Fitnesscoach Frank Ballhause sowie eine Orientierungswanderung um Neustadt. Der Harzklubzweigverein Neustadt/Osterode mit seinen Wanderführern Ursel Schmitt und Harry Appenrodt führen zudem durch beliebte Wander- und Nordic-Walking-Routen im Naturpark Südharz. Zur Abrundung gibt es für Radfahrer eine begleitete Fahrradrunde rund um die Kurstadt. Alle Ausflüge werden circa 90 Minuten dauern. Somit sind die Touren auch für ungeübte Teilnehmer geeignet.

Am Gondelteich wird zusätzlich ein Begleitprogramm angeboten, bei dem der Golfverein zum Schnupper-Golfen an einer mobilen Abschlagstation einlädt. An den Sportgeräten an der Westseite des Gondelteiches wird es Anleitungen zur richtigen Nutzung der Geräte geben und für die jüngsten Teilnehmer sind auch Spielstationen aufgebaut. Den Abschluss bildet gegen 14 Uhr ein gemeinsames Workout im Grünen.