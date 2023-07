Fledermäuse bei Nachtwanderung im Südharz hautnah erleben

Südharz. Bereits die letzte Fledermausnachtwanderung dieses Jahres findet am Freitag, 28. Juli, in Rothesütte statt. Bitte Taschenlampen mitbringen.

Der Termin für die nächste Fledermausnachtwanderung steht fest. Sie findet am Freitag, 28. Juli, um 21 Uhr in Rothesütte am Wanderparkplatz Ortsausgang Richtung Hohegeiß statt, teilt Sachbearbeiterin Anja Apel mit. Es wird in diesem Jahr die Letzte im Naturpark Südharz sein. Jeder Teilnehmer sollte eine Taschenlampe und festes Schuhwerk zur Nachtwanderung mitbringen. Die digitale Fledermausbrille und Informationen über die Tiere stimmen auf einen interessanten Forscherabend ein. In der Dämmerung können bereits die ersten Fledermäuse entdeckt werden. Mithilfe von Fledermausdetektoren werden ihre Ultraschalllaute für die Teilnehmer hörbar. Die Nachtwanderung endet um 23.30 Uhr am ehemaligen Schwimmbad von Rothesütte.