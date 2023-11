Fliegerbombe in Nordhausen um 20.33 Uhr entschärft

Bei baubegleitenden Maßnahmen war am Freitagnachmittag in der Nordhäuser Rothnburgstraße eine 500 kg schwere Weltkriegsbome gefunden worden. Diese konnte um 20.33 Uhr entschärft werden.

Nordhausen. Ohne Komplikationen verlief die Entschärfung der 500 kg schweren Fliegerbombe in Nordhausen. Um 20.33 Uhr war sie entschärft, die evakuierten Menschen konnten in ihre Wohnungen zurück.

Um 20.33 Uhr war es endlich so weit. Sprengmeister Tobias Hänsel hatte den Zünder der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe entschärft, die am Nachmittag bei Bauarbeiten in der Rothenburgstraße in Nordhausen entdeckt worden war. Komplikationen gab es dabei keine.

Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Um 20.33 Uhr war es endlich so weit. Foto: Silvio Dietzel

Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Sprengmeister Tobias Hänsel hatte den Zünder der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe entschärft. Foto: Silvio Dietzel

Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Sie war am Nachmittag bei Bauarbeiten in der Rothenburgstraße in Nordhausen entdeckt worden war. Foto: Silvio Dietzel

Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Komplikationen gab es dabei keine. Foto: Silvio Dietzel

Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Um 20.33 Uhr war es endlich so weit. Sprengmeister Tobias Hänsel hatte den Zünder der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe entschärft, die am Nachmittag bei Bauarbeiten in der Rothenburgstraße in Nordhausen entdeckt worden war. Komplikationen gab es dabei keine. Foto: Silvio Dietzel

Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Bei baubegleitenden Maßnahmen ist am Freitagnachmittag in der Nordhäuser Rothnburgstraße eine 1000 lbs (453 kg)Weltkriegsbome gefunden wurden. Nach ersten Informationen handelt es sich um eine englische Fliegerbombe . Zur Zeit wird wird der Sperrkreis von 500m geräumt. Dazu müssen Baumärkte, Möbelgeschäfte Tankstellen und AUtohäuser geschlossen werden. Ebenso betrifft dies auch mehrer Firmen. Die Entschärfung soll noch am heutigen Abend erfolgen. Foto: Silvio Dietzel

Bombenentschärfung in Nordhausen: Die Bilder Um 20.33 Uhr war es endlich so weit. Sprengmeister Tobias Hänsel hatte den Zünder der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe entschärft, die am Nachmittag bei Bauarbeiten in der Rothenburgstraße in Nordhausen entdeckt worden war. Komplikationen gab es dabei keine. Foto: Silvio Dietzel

Der Sperrkreis von 500 Metern wurde daraufhin aufgehoben und die zuvor evakuierten Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die evakuierten Anwohner war zuvor die Sporthalle am Frauenberg in der Sangerhäuser Straße geöffnet worden.