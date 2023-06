Flix-Bus kommt nach Nordhausen: Der Sommerfahrplan macht’s möglich

Nordhausen. Flix nimmt Nordhausen in sein Bus-Netz auf. Unternehmen kündigt mehrere Reiseziele in Deutschland, Belgien und Polen an.

Der Flix-Bus hält ab sofort auch in Nordhausen, teilt das Unternehmen mit. Flix habe Nordhausen als Reiseziel ab sofort neu ins Netz und somit in den Sommerfahrplan aufgenommen, berichtet die Münchner Firma. Im Hochsommer gebe es demnach insgesamt bis zu 14 Fahrten mit Flix wöchentlich von und nach Nordhausen, betont die Sprecherin des Unternehmens, Isabella Domke. Von Nordhausen aus können Fahrgäste Touren nach Berlin, Düsseldorf und Kassel nutzen. Nach Berlin fahre der Flix-Bus sogar täglich. Auch außerhalb Deutschlands gebe es neue Reiseziele wie Brüssel und Brügge in Belgien sowie Krakau und Breslau in Polen. Tickets für den Flix-Bus ab Nordhausen seien ab 4,99 Euro verfügbar, so Isabella Domke.