Flohburg in Nordhausen zeigt Bilder von Otto Lange

Nordhausen. Das Flohburg-Museum in Nordhausen ermöglicht die Werkschau eines Zeichners der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

In der Flohburg läuft derzeit die Ausstellung „Otto Lange – der Zeichner“. Der Künstler wurde 1878 in Sömmerda geboren und kam 1910 nach Nordhausen, wo er als Lehrer an verschiedenen Schulen arbeitete, unter anderem an der Prinz-Heinrich-Mittelschule, an der Knabenschule auf dem Petersberg und an der Wiedigsburg-Schule.

Seine Zeichnungen sind geprägt von hohem zeichnerischen Können und den Blick für das Detail. Die Bilder, die in der Ausstellung zu sehen sind, sind Leihgaben von Angelika Tutka, der Urenkelin des Künstlers. Bis zu seinem Tode 1956 war Otto Lange in der Stadt Nordhausen fest verwurzelt. Die Ausstellung ist bis zum 23. April dieses Jahres in der Flohburg zu sehen.