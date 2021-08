Flohburg-Museum zeigt Nordhäuser Münzsammlung

Nordhausen. Heimatforscher Paul Lauerwald hat die neue Schau konzipiert und bietet im September vier Führungen für Besucher an.

Je näher der Herbst rückt, umso mehr nehmen die städtischen Museen an Fahrt auf. In der Flohburg eröffnete Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) am Sonntag die neue Ausstellung „Reichsstadt ist... eigenes Geld“. Die Stadt zählt diese als ihre zweite Schau innerhalb der Reihe „800 Jahre Reichsstadt Nordhausen“. Zu verdanken ist sie dem Nordhäuser Münzexperten Paul Lauerwald.

Der Fachmann hat sich zudem bereit erklärt, am 1., 11., 15. und 22. September – stets um 14 Uhr – die Flohburg-Besucher durch die Ausstellung zu führen.

Paul Lauerwald ist Mitglied des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins und hat in den vergangenen Jahren nicht nur die Münzsammlung der städtischen Museen neu inventarisiert, sondern auch diese Ausstellung konzipiert.

Ebenso bietet das stadtgeschichtliche Museum für die Kabinettausstellung „Steinerne Zeugnisse – Jüdische Friedhöfe“ auf Anfrage Führungen von Marie-Luis Zahradnik an, teilt Lutz Fischer, Sprecher der Stadtverwaltung, mit. Wer Interesse habe, brauche nur mit dem Museum Kontakt aufnehmen.

In der Ausstellung „Reisebilder – Sehnsuchtsorte“ werden im Kunsthaus Meyenburg zurzeit 75 Kunstwerke von zahlreichen bekannten Künstlern aus den verschiedensten Stilrichtungen der vergangenen 100 Jahre präsentiert, zum Beispiel von Michael Adams, Georges Braque, Paul Cézanne, Marc Chagall, Raoul Dufy, Bernhard Maria Fuchs, Paul Gauguin, Joan Miró, Max Pechstein und Pablo Picasso. Hierzu bietet das Kunsthaus am 22. September, 15 Uhr, und am 26. September, 11 Uhr, Führungen an.

Am Freitag, 3. September, 19 Uhr, lädt das Kunsthaus Meyenburg zu einer Lesung ein. Unter dem Titel „Paradies meines Lebens – Pechstein auf den Palau-Inseln“ liest Anja Eisner aus Briefen und Tagebüchern des Malers und seiner Ehefrau, die 1914 während des Ersten Weltkrieges gemeinsam in die Südsee gereist sind und dort einige Zeit geweilt haben. Der Eintritt zur Lesung kostet acht Euro.