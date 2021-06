Die bröckelnde Außenfassade beweist es: Die St.-Michaelis-Kirche in Heringen muss saniert werden.

Flohmarkt kommt der Kirche in Heringen zugute

Heringen. Förderkreis und Kirchengemeinde hoffen auf möglichst viele Besucher am Samstag.

Einen Flohmarkt veranstalten am Samstag, 19. Juni, der Förderkreis und die Kirchengemeinde an der St.-Michaelis-Kirche. Der Erlös soll der Sanierung der Heringer Kirche zugutekommen. Einlass ist ab 10 Uhr. Bis 14 Uhr darf gefeilscht und gebummelt, gekauft und gestöbert werden. Vorgeschrieben sind Mindestabstände, Maskenpflicht und eine festgelegte Laufrichtung für die Besucher. Am Eingang soll es die Möglichkeit zur Händedesinfektion geben.