Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr sowie die freiwillige Feuerwehr in Bielen haben am Samstag ihre Kollegen im niedersächsischen Bad Sachsa bei einem Waldbrand unterstützt. Dort war an einem Steilhang am Ravensberg in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Feuer ausgebrochen. Weil der Einsatzort nicht durch die Einsatzkräfte betreten werden konnte, wurde ein Löschflugzeug aus Ballenstedt im Harz angefordert. Dieses wurde alle 20 Minuten durch die Nordhäuser Kameraden auf dem Flugplatz in Bielen betankt.