Flugzeug landet und startet immer wieder in Nordhausen – Das ist der Grund

Am Samstag landete eine Propellermaschine immer wieder auf dem Flugplatz in Bielen und hob nach kurzer Zeit wieder ab. Das ist der Grund für den Einsatz.

Ein Löschflugzeug war am Samstag am Ravensberg in Bad Sachsa im Einsatz, wo in der Nacht ein Feuer ausgebrochen war. Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Bielen betankten die Maschine alle 20 Minuten auf dem Flugplatz Bielen.

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Löschflugzeug mit 2000 Liter Wasser befüllt und konnte so schnellstmöglich zum Einsatzort zurückkehren. Der Brandherd befindet sich nach Informationen der Feuerwehr an einem Steilhang, der nicht durch die Einsatzkräfte betreten werden kann.

Bei dem eingesetzten Flugzeug handelt es sich um das Löschflugzeug aus dem Landkreis Harz, welches in Ballenstedt stationiert ist. Nach Auskunft der Feuerwehr brachte der Einsatz des Löschflugzeuges bislang nicht den erhofften Erfolg, so dass zusätzlich Wasserwerfer mit hoher Reichweite eingesetzt werden.

Zur Zeit sind in dem betroffenen Gebiet circa 160 Feuerwehrleute im Einsatz, in Spitzenzeiten waren es 220 Einsatzkräfte. Der Einsatz sollte am Nachmittag noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.