Förderverein unterstützt Heringer Floriansjünger

Heringen. Wie genau die Unterstützung des Heringer Fördervereins aussieht und warum sie die Feuerwehr unterstützen.

Retten, löschen, bergen, schützen lauten die Aufgaben der Feuerwehr. Was hingegen ein Förderverein der Feuerwehr macht, ist weniger bekannt. Bei den Heringer Floriansjüngern obliegt es dem Förderverein diese zu unterstützen, damit sie retten können.

„Mit Hilfe von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Erlösen aus Veranstaltungen konnten wir einige Gerätschaften erwerben und der Freiwilligen Feuerwehr Heringen für ihre Einsatz- und Ausbildungsdienste übergeben“, erklärt Mandy Balik vom Feuerwehr-Förderverein. So beispielsweise eine Roll-Up- Rettungstrage, welche gegenüber einer starren Korbtrage viel mehr Einsatzmöglichkeiten bieten soll, sowie ein Glas-Management-Koffer mit Glassäge, Federkörner, Einhandmesser und Rettungsfolien. „Dieser wird von den Rettungskräften in Vorbereitung auf die Arbeit mit hydraulischen Rettungsgeräten eingesetzt, um unkontrolliertes Springen der Scheiben bei den Rettungsmaßnahmen zu verhindern“, so Balik. Außerdem wurde ein Scheinwerfer-Trägerset mit zwei LED-Flutlichtstrahlern zum schnellen Ausleuchten einer Einsatzstelle angeschafft. Der Förderverein bedankt sich auf diesem Weg bei Mitgliedern und Sponsoren, ohne die die Anschaffungen nicht möglich wären.