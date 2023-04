Förderzentrum Sankt Martin gewinnt Fußballturnier in Nordhausen

Nordhausen. Beim NOWE-Cup in der Ballspielhalle belegten die Gastgeber von den Nordthüringer Werkstätten den dritten Platz. Sieben Mannschaften stritten um den Turniersieg.

Kürzlich fand der sogenannte NOWE-Cup, das 9. Hallenfußballturnier der Nordthüringer Werkstätten, in der Ballspielhalle Nordhausen statt. Mit der Eröffnung um 9.30 Uhr durch den kaufmännischen Geschäftsführer der Nordhäuser Lebenshilfe, Christian Völkel, und durch Patrick Börsch und dessen Team vom Kreissportbund Nordhausen konnten die Spiele starten.

„Vier Gastmannschaften aus anderen Werkstätten sowie das Förderzentrum Sankt Martin Nordhausen standen unseren zwei Werkstattmannschaften im Spielmodus jeder gegen jeden gegenüber“, berichtet Anja Steuding von der Nordthüringer Lebenshilfe. Geleitet wurden die Spiele von den Schiedsrichtern Michael Fratz und Oliver Mindt.

Nach 21 Spielen stand der Sieger fest

In 21 spannenden Spielen von jeweils zehn Minuten Länge wurde der Sieger des Hallenfußballturniers ermittelt. Das Förderzentrum Nordhausen errang am Ende den ersten Platz, gefolgt vom Gastteam aus Bitterfeld-Wolfen. Die Spieler der Nordthüringer Werkstätten freuten sich schließlich über den dritten Platz bei ihrem „Heimspiel“. Alle Spieler erhielten eine Teilnahmemedaille und jede Mannschaft einen Pokal für die Platzierung. Als bester Torschütze wurde Martin Hase vom Förderzentrum Sankt Martin in Nordhausen ausgezeichnet.

Die pädagogische Geschäftsführerin der Nordthüringer Lebenshilfe, Jana Lenz, dankte bei der Siegerehrung allen Sportlern für die spannenden und fairen Wettkämpfe.

„Wir danken der Stadtverwaltung Nordhausen für die Bereitstellung der Ballspielhalle für das Turnier und unseren Gastmannschaften Lebenshilfe Ostfalen, Diakonie Bitterfeld-Wolfen, Stiftung Finneck Sömmerda, Lebenshilfe Leinefelde und dem Förderzentrum St. Martin für ihre Teilnahme“, so Anja Steuding abschließend.