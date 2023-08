Förster führen im Südharz durch den Friedwald und beantworten alle Fragen

Südharz. Wie sieht ein Baumgrab aus? Woran erkennt man freie Grabstätten im Friedwald? Interessierte Nordhäuser können all dies bei einem geführten Spaziergang erfahren.

Der Südharzer Friedwald bietet eine kostenlose Führung an. Am Samstag, 5. August, um 14 Uhr können Interessierte mehr über die Bestattung in der Natur erfahren, berichtet Friedwaldsprecherin Carola Wacker-Meister. Die Förster zeigen beim gemeinsamen Spaziergang, wie ein Baumgrab aussieht, woran man freie Grabstätten erkennt, was diese kosten und wie die Baum-Auswahl schon zu Lebzeiten möglich ist. Auch zur Gestaltung von Trauerfeiern wird informiert. Die Teilnehmer können Fragen stellen. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz an der Walkenrieder Straße in Bad Sachsa. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich.

Online-Anmeldung unter: www.friedwald.de/suedharz