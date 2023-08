Förster führen im Südharz durch Friedwald und beantworten alle Fragen

Südharz. Der Friedwald im Südharz öffnet wieder seine Türen. Bei einem geführten Spaziergang können Besucher viel über die Waldbestattung erfahren.

Eine kostenlose einstündige Waldführung findet demnächst wieder mit den Friedwaldförstern bei Bad Sachsa statt. Am Samstag, 19. August, um 14 Uhr führen die Fachmänner alle interessierten Gäste durch das Areal, berichtet Loreen Last, Sprecherin des Friedwalds. Bei dem gemeinsamen Spaziergang erklären die Förster die Bestattung in der Natur, von Grabarten und Kosten über die Auswahl des passenden Baumes bis hin zur Gestaltung von Beisetzungen. Gleichzeitig können Interessierte ihre Fragen stellen. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz der Walkenrieder Straße.

Die Plätze für die Waldführung begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter www.friedwald.de/suedharz erforderlich.