Förster führt durch den Friedwald

Bad Sachsa. Interessierte sind am 22. August in Bad Sachsa willkommen.

Bei einer kostenlosen Führung durch den Friedwald haben Interessenten am Samstag, 22. August, 14 Uhr, die Möglichkeit, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. In Begleitung eines Försters geht es durch den Wald.

Der Fachmann erklärt laut einer Ankündigung an mehreren Stationen das Konzept, informiert über alles Wissenswerte von der Vorsorge über Grabarten bis hin zu den Kosten.

Die Führung dauere etwa eine Stunde. Treffpunkt sei die Infotafel am Parkplatz in der Walkenrieder Straße. Alle Teilnehmer müssten namentlich mit Adresse und Telefonnummer erfasst sein, deswegen werde um eine Anmeldung unter www.friedwald.de/suedharz oder telefonisch unter 06155/848 100 gebeten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.