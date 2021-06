Förster zeigen den Naturfriedhof „Friedwald“ in Bad Sachsa

Bad Sachsa. Nachdem die Waldführungen durch den Friedwald in Bad Sachsa in den letzten Monaten coronabedingt pausieren mussten, sind sie ab Sonntag wieder möglich.

Die Förster des Friedwaldes bieten wieder Waldführungen an. Am Sonntag, 26. Juni, bekommen Interessierte um 14 Uhr wieder die Gelegenheit, das Naturgebiet in Bad Sachsa kennzulernen. Bei dem einstündigen Spaziergang erfahren die Teilnehmer alles über Bestattungen in der Natur und das Konzept des Friedwaldes. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz. Es wird um eine Anmeldung gebeten.

Anmeldung unter www.friedwald.de/suedharz