Ein tote Bachforelle, nachdem Pflanzenschutzmittel in die örtliche Kanalisation sowie in den Bach Sülze lief.

Nach Traktorunfall in Werna: Schäden sind noch nicht zu beziffern

Nach dem Traktorunfall am Freitag in Werna (Landkreis Nordhausen), bei dem Pflanzenschutzmittel in den Bach Sülze lief, an dem Fische verendeten, läuft laut Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) die Folgeabschätzung für Flora und Fauna durch die zuständigen Behörden. Der Straßenentwässerungskanal wurde gereinigt.

In der Kurve vor dem Spiegelschen Haus in Werna kippte am Freitag, 8. Mai, gegen 13.30 Uhr der Anhänger eines Traktors um. Dabei wurde die 6000 Liter fassende Spritze so sehr beschädigt, dass das darin enthaltene flüssige Unkrautbekämpfungsmittel sich auf der Straße verteilte und schließlich in die örtliche Kanalisation sowie in den Fluss Sülze lief.

Fischsterben nach Traktorunfall in Werna

Fischsterben nach Traktor-Unfall im Kreis Nordhausen Fischsterben nach Traktor-Unfall im Kreis Nordhausen Freitag, 8. Mai 2020, gegen 13.30 Uhr kippte in Werna im Landkreis Nordhausen (Thüringen) der Anhänger eines Traktors um. Die 6000 Liter fassende Spritze wurde beschädigt, sodass Unkrautbekämpfungsmittel in die Kanalisation sowie in die Sülze lief, wo bereits etliche Fische, darunter Bachforellen, verendeten. Der Traktorfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Etwa 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Straße nach Ellrich wurde in beide Richtungen gesperrt. Foto: Marco Kneise

