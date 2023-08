In der Bleicheröder Kläranlage wurde am 1. August eine Pyrolyse-Anlage zur Herstellung eines Karbonats im Zusammenhang mit dem Carbo-Mass-Projekt der Nordhäuser Hochschule in Betrieb genommen. Matthias Liebergesell vom Abwasserzweckverband Bode-Wipper, Bleicherodes Bürgermeister Frank Rostek (CDU), Hochschul-Präsident Jörg Wagner und dessen Tochter Valentina beim Banddurchschnitt.