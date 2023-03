Forum Berufsstart erfährt in Nordhausen die 25. Auflage

Nordhausen. Ausbildungsmesse in der Nordhäuser Wiedigsburghalle findet in diesem Jahr am 24. und 25. März statt. 66 Unternehmen beteiligen sich.

Eine gute Berufs- oder Studienwahl bedarf im Vorfeld vielfältiger Informationen und umfangreicher Orientierung. Hierzu will das Nordhäuser Forum Berufsstart, die Messe für Ausbildung und Studium, einen umfangreichen Beitrag leisten und die Berufswahlvorbereitung wirkungsvoll unterstützen.

Wo, wie und wann muss ich mich bewerben? Wie sehen die Übernahmechancen nach der Ausbildung aus? All diese und viele weitere Fragen stellen sich Jugendliche, die vor dem Schulabschluss stehen. Am Freitag, dem 24. März, ist das Forum Berufsstart von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, dem 25. März, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Diesen Termin sollten sich Schüler, die vor der Berufs- und Studienwahl stehen und deren Eltern im Kalender vormerken.

An beiden Tagen findet in Nordhausen in der Wiedigsburghalle eine Messe für Ausbildung und Studium statt. Zusammen mit der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer, dem Staatlichen Schulamt Nordthüringen und dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft wird das 25. Forum Berufsstart organisiert. Insgesamt nehmen 66 Unternehmen, die über 150 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten anbieten, teil.