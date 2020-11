Ganze 22 Jahre lang war Joachim Claus (CDU) Landrat im Südharz. Mit nur 28 Jahren zum Amtsantritt galt er 1990 gar als jüngster Kreischef der ganzen Republik.

Wie sich Zeiten doch ändern: Drei Jahrzehnte nach Claus’ ersten Schritten in der Behringstraße liebäugelt seine Partei nun damit, keinen Kandidaten für die Landratswahl 2021 ins Rennen zu schicken (wir berichteten).

Für die jüngeren CDU-Kommunalpolitiker sei es besser, mehr Erfahrungen zu sammeln, nannte Kreisverbandschef Henry Pasenow einen der Gründe für die Erwägung, die in der Union auf geteiltes Echo stößt.

Das zeigen erste Reaktionen. „Ich bin nur noch sprachlos.... Wie alt müssen junge Politiker eigentlich werden, um Verantwortung übernehmen zu dürfen? Generationswechsel geht irgendwie anders“, wundert sich etwa Inge Klaan. Auf ihrer politischen Facebook-Seite hatte sich die frühere CDU-Staatssekretärin und Kreistagsvertreterin zu diesem Thema erstmals seit Längerem wieder zu Wort gemeldet. Sie halte die Entscheidung für völlig falsch. Kein Kandidat sei keine Option. Und auch an der Basis im Landkreis soll das Thema stark polarisieren, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Doch wer sich in dieser Frage eine Empfehlung aus dem Landesverband erwartet, sieht sich getäuscht. „Unser Anspruch als CDU Thüringen ist es, den Menschen in Land und Kommunen ein gutes inhaltliches und auch ein gutes personelles Angebot zu machen“, sagt der Thüringer CDU-Generalsekretär Christian Herrgott auf Anfrage. Über dieses Angebot, also den Kandidaten, entscheide der jeweilige Kreisverband „in eigener Zuständigkeit vor Ort“, sagt der Landtagsabgeordnete aus dem Saale-Orla-Kreis.

„Der Kreisverband Nordhausen hat nach intensiver Beratung eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen und wird im kommenden Jahr den Schwerpunkt auf anstehende Bürgermeisterwahlen und die Landtagswahl legen“, so Herrgott. Diese Entscheidung respektiere und unterstütze der Landesverband.