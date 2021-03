Nordhausen. Eine Autofahrerin ist in Nordhausen gegen einen Baum gefahren und war dann zu Fuß geflüchtet. Doch ihr Versteck half ihr nichts.

Frau fährt in Nordhausen gegen Baum und versteckt sich dann vor Polizei im Keller

Die 29-Jährige fuhr am Samstag gegen 19.40 Uhr mit ihrem BMW in Nordhausen auf der Northeimer Straße und kollidierte dabei mit einem Baum am Straßenrand. Danach verließ die Fahrerin pflichtwidrig zu Fuß den Ort.

Polizeibeamte konnten die Fahrerin jedoch in einem Keller der Northeimer Straße stellen. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Die Polizei sucht Hinweise zum Unfallgeschehen.

