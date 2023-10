Frau im Kreis Nordhausen ist Opfer von Betrügern: Bargeld erbeutet in vierstelliger Höhe

Bleicherode. Skrupellos sind die Ganoven, die im Kreis Nordhausen eine arglose Frau mit üblem Trick reingelegt haben. Die Polizei ermittelt.

Die bislang erfreuliche Bilanz der Nordhäuser Polizei zu Betrügern am Telefon und Schockanrufern bekam am Donnerstagabend einen Knick. Wie die Dienststelle am Freitag mitteilte, erstattete eine Frau eine Anzeige, da sie das Opfer von Betrügern geworden war. Demnach hatte die Frau am Vortag eine Nachricht von den Kriminellen, in der die sich als ihr Sohn ausgaben, erhalten. Dazu gehörte auch die Information, dass der vermeintliche Sohn nun eine neue Handynummer habe. Es wurde Geld gefordert unter dem Vorwand, dringend eine Rechnung begleichen zu müssen. Die Frau glaubte alles, wollte ihrem Sohn helfen und überwies einen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Geld ist weg. Die Nordhäuser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.