Eine Frau wurde am 18. April in Nordhausen angefahren. (Symbolbild)

Frau in Nordhausen angefahren – Polizei sucht wichtige Zeugin

Auf einem Parkplatz in der Straße An der Salza in Nordhausen hat sich am Samstag, 18. April, ein Unfall ereignet. Zu dessen Hergang sucht die Polizei nun eine wichtige Zeugin.

Am besagten Samstag gegen 9.45 Uhr erfasste der Fahrer eines Honda beim Ausparken offenbar eine Frau, die dabei leicht verletzt wurde. Eine weitere Frau eilte der Angefahrenen zu Hilfe und half ihr wieder auf die Beine. Nach der Helferin sucht die Polizei nun, da sie als Unfallzeugin in Betracht kommt.

Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 zu melden.