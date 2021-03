Frau in Nordhausen verliert bei stundenlangem Trickbetrug tausende Euro

Nordhausen. Trickbetrug, bei dem sich die Täter als Computerservice-Mitarbeiter ausgeben, hat nun auch das Bundesland Thüringen erreicht. In Nordhausen verlor eine Frau mehrere tausend Euro.

Am Montag wurde eine 57-jährige Frau aus Nordhausen Opfer eines Telefontrickbetruges. Die Geschädigte laut Angaben der Polizei am Vormittag von einem angeblichen Computer-Kundensupport angerufen.

In dem mehrere Stunden andauernden Kontakt, wurde die Frau bis in den Nachmittag hinein dazu gebracht, an ihrem Computer verschiedene Einstellungen zu ändern sowie Software zu installieren. Das Gespräch erfolgte demnach vollständig in englischer Sprache.

Schließlich die Frau dann doch misstrauisch und prüfte auch ihre Konten. Dabei stellte sie fest, dass bereits mehrere Tausend Euro unberechtigt abgebucht wurden. Die Frau erstatte sodann Strafanzeige.

Die Polizei warnt davor, Unbekannten am Telefon ohne Vorbehalt zu vertrauen oder sogar Zugang zum eigenen Computer zu gewähren. Die Täter gehen dabei äußerst professionell und vertrauenswürdig vor.

