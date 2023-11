Frau in Nordhausen von Auto erfasst und schwer verletzt

Nordhausen. In Nordhausen hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Fußgängerin wurde angefahren und verletzt.

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Nordhausen schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte die Frau gegen 17.20 Uhr die Straße "Pferdemarkt" auf einem Fußgängerüberweg, als sie von einem aus Richtung der Straße "Vor dem Hagentor" herannahenden Toyota einer 79-Jährigen erfasst wurde, die in den Kreisverkehr einfahren wollte.

Die 55 Jahre alte Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

