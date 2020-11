Frau lässt Auto am Flussufer zurück und flüchtet weiter zu Fuß

Bei einer Polizeikontrolle am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße, gab die Fahrerin eines weißen BMWs Gas, anstatt anzuhalten. Die Frau flüchtete über die Bochumer Straße in Richtung Hesseröder Straße. Dabei überholte sie mehrere Fahrzeuge, die in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs waren. An der Kreuzung zur Hesseröder Straße ignorierte sie eine rote Ampel.

Kennzeichen nicht auf den Wagen zugelassen

Die Flucht mit dem Auto beendete die Frau hinter der Osteröder Landstraße. Am Flussufer der Helme ließ sie den Wagen zurück und lief zu Fuß weiter. Dabei konnte die Täterin entkommen. Als die Beamten das Fahrzeug untersuchten, fanden sie heraus, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen nicht auf den Wagen zugelassen waren.

Erschreckend hohe Fahrerflucht-Zahlen in Thüringen