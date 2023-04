Frau und Kind bei Unfall in Nordhausen verletzt

Nordhausen Bei einem Auffahrunfall in Nordhausen sind am Samstag eine 54-jährige Frau und ihre fünfjährige Tochter verletzt worden.

Am Samstag kam es zu einem Unfall in der Parkallee in Nordhausen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 54-Jährige mit ihrem Citroen in Richtung Innenstadt unterwegs. An einer Baustelle am Abzweig Beethovenring musste die Frau halten.

Ein dahinter fahrender 82-Jähriger habe dies zu spät erkannt und sei mit seinem Mercedes auf das Auto der Frau aufgefahren. Die 54-Jährige sowie ihre fünfjährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird insgesamt auf 3000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.