Frau und zweijähriges Kind bei Unfall im Landkreis Nordhausen verletzt

Heringen. An der Kreuzung zur A38-Auffahrt bei Heringen sind eine Frau und ihr zweijähriges Kind verletzt worden. Laut Zeugen soll dieser Fahrfehler den Unfall verursacht haben.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Heringen an der Helme (Landkreis Nordhausen) sind eine Frau und ihr zwei Jahre altes Kind verletzt worden. Die 37 Jahre alte Frau wollte am Freitag mit ihrem Audi auf der L3080 aus Richtung Görsbach kommend an der Kreuzung zur Auffahrt auf die Autobahn 38 nach links abbiegen, wie die Polizei Nordhausen am Samstag mitteilte.

Dabei stieß sie mit dem Skoda eines 39-Jährigen zusammen, der gerade von Windehausen in Richtung Nordhausen abbog. Bei der Kollision wurden die Audi-Fahrerin und ihr zweijähriges Kind leicht verletzt, ein Insasse aus dem Skoda sei vorsorglich ärztlich untersucht worden.

Laut Zeugenaussagen soll die Frau zuvor über eine rote Ampel gefahren sein, berichtete die Polizei. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

