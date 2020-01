Bleicherode. Vor dem Weltgebetstag treffen sich interessierte Frauen am 18. Januar in Bleicherode. Dort wird es vor allem um ein afrikanisches Land gehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauen lernen im Gebet fremde Kulturen kennen

Ein vierstündiges Vorbereitungsseminar zum Weltgebetstag der Frauen am 6. März plant Kathrin Schwarze, Beauftragte für die Arbeit mit Frauen im Kirchenkreis Südharz. Dieses beginnt am Sonnabend, den 18. Januar, um 10 Uhr im Bleicheröder St. Marien-Hospital, Burgstraße 11. „Steh auf und geh!“ Unter diesem Leitwort stellen Christinnen aus Simbabwe in diesem Jahr ihr Land zum Weltgebetstag vor.

„Wir laden Sie ein, die Gottesdienstordnung kennenzulernen und mit uns Gestaltungsmöglichkeiten zu erproben, die Sie zum Weltgebetstag einbringen können“, erläutert Corina Sänger vom Frauenteam das Konzept des Tages. In Bleicherode werden die Lieder und Arbeitsmittel vorgestellt sowie Kostproben der Speisen des Weltgebetstagslandes angeboten.

Anmeldungen bis 16. Januar unter Tel. 03631/60 99 15 oder per E-Mail an kirchenkreis.suedharz@ekmd.de