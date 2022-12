Frauenchor als besonderes Projekt soll im Kreis Nordhausen starten

Nordhausen. Kantorin Viola Kremzow sucht sangesfreudige Damen für ein saisonales Ensemble.

Alle singfreudigen Frauen des Südharzer Kirchenkreises werden von Kantorin Viola Kremzow zu einem ausführlichen Frauenchorprojekt eingeladen. „Ab dem 13. Januar proben wir an vier Freitagen und singen am 4. und 5. Februar in zwei Gottesdiensten“, erläutert sie den Plan.

Mit den Sängerinnen möchte sich Kremzow auf den Weg machen, um neue Orte und Menschen kennenzulernen. Die Probenorte sind quer durch den Kirchenkreis verteilt: Nordhausen, Niedersachswerfen, Trebra und Görsbach. Am Samstag, 4. Februar, gestaltet der Chor einen Abendgottesdienst in der St.-Mauritius-Kirche in Görsbach, und am Sonntag, 5. Februar, ist er in der katholischen Kirche St. Michael in Weißenborn-Lüderode zu Gast.

Im Sommer ging das Frauenchorprojekt probehalber in ein kompaktes Trainingslager, mit nur einem einzigen Chorwochenende. 2023 kehrt es zurück zu den Wurzeln. „Der 1. FC Südharz startet in die nächste Saison“, verkündet Viola Kremzow. Irgendwie sieht man sie dabei doch schon fast mit einer Trillerpfeife dastehen. Aber vermutlich würde sie auch die noch kreativ als Instrument einsetzen.

Anmeldung ab sofort unter viola.kremzow@ekmd.de oder unter Telefon: 03631 / 4708218.