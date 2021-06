Frauenchor pflanzt seinen dritten Baum in Bleicherode

Die Mitglieder des Obergebraer Frauenchores pflanzten eine Kastanie in Bleicherode

Bleicherode. Projekt des Frauenchores Obergebra schreitet gut voran.

Seinen mittlerweile dritten Baum hat der Frauenchor aus Obergebra gepflanzt. Im Park Bleicherode steht nun die Kastanie des Frauenchores, die einmal rote Blütenkegel tragen soll. Der Baum wurde im Beisein des stellvertretenden Bürgermeisters Jörg Basse (CDU), dem Vorstand des Chores und der ortsansässigen Mitgliedern eingepflanzt.

Die Frauenchor-Vorsitzende Inge Gerstenberger gab dem Wunsch Ausdruck, diese Geste des Chores als Verbundenheit zur Landgemeinde Bleicherode zu werten. Der Spruch auf dem Holzschild „Der Frühling zündet die Kerzen an in den grünen Kastanienkronen” verbindet die Hoffnung auf weitere Frühlinge, in denen es von Bienen wimmelt und die Wiesen bunt sein werden. Die nächsten Bäume für Wipperdorf und Obergebra werden erst im August gesetzt. „Damit hätten wir dann unser Projekt erfüllt“, blickt Gerstenberger voraus.