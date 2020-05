Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauenchor sagt alle Auftritte im Kreis Nordhausen ab

„Lange habe ich es vor mir hergeschoben. Aber ich fürchte, jetzt muss ich es tun“, teilte Kantorin Viola Kremzow schweren Herzens mit. Aufgrund der allgemeinen Beschränkungen muss sie die für den 4. bis 6. Juni geplante Wiederaufnahme des Frauenchor-Projektes, bekannt als 1. FC Südharz, absagen. Nach den Konzerten in Sülzhayn und Niedergebra im Februar waren zusätzliche Teilnahmen des Chores an Gottesdiensten in Görsbach und Nordhausen vorgesehen. Doch gerade der gemeinsame Gesang auf engem Raum stellt in Coronazeiten eine Gefahr dar, fand die Wissenschaft heraus. Und so werden voraussichtlich auch in absehbarer Zeit keine Chorproben für die über 60 Frauen stattfinden können. Viola Kremzow zieht nun die Konsequenz und sucht auch für den Herbst keinen Ersatztermin. „Ich hoffe, dass wir im kommenden Januar wieder mit neuem Elan starten können“, blickt sie aufmunternd voraus.