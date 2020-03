Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freibad in Klettenberg wird fit gemacht für neue Saison

Traditionell zum 1. Juni soll in Klettenberg das Freibad in die Saison starten. Das kündigte der ehrenamtliche Bürgermeister der Einheitsgemeinde Hohenstein, Andreas Gerbothe, an. Zwar hätten ihn die Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus und viele präventiv zu organisierende Maßnahmen im Griff, aber trotzdem will er in einem gewissen Maß an der Normalität festhalten.

50 Jahre alte Wasserleitung wird erneuert

In jedem Jahr gibt es immer viele Dinge zu erledigen, ehe der erste Badegast kommt. Derzeit sind die Mitarbeiter des Bauhofes dabei, eine über 50 Jahre alte Wasserleitung zu erneuern und zwei neue Duschen entlang des großen Beckens zu installieren. Auch die Wasseraufbereitungsanlage wurde schon für die kommende Saison fit gemacht.

Das Schwimmerbecken ist bereits gereinigt und muss noch einige dringende Instandsetzungen über sich ergehen lassen, wie Arbeiten an den Überläufen und am Beckenrand. Darüber hinaus wird die in die Jahre gekommene Stromhausverteilung durch die Elektrofirma Köhler aus Liebenrode erneuert, erläuterte Bauhofmitarbeiter Axel Müller.

Badegäste aus Landkreis Nordhausen, dem Eichsfeld und Niedersachsen

Das Freibad in Klettenberg ist das Einzige seiner Art im westlichen Landkreis und erfreute sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich einer hohen Beliebtheit. Zeigt sich das Wetter von seiner schönsten Seite, erreicht das Bad auch schnell mal Besucherzahlen über die 300.

Dabei kommen nicht nur Badelustige aus den Orten der Einheitsgemeinde, sondern auch aus den Nachbarorten des angrenzenden Niedersachsens, aus anderen Gemeinden des Landkreises Nordhausen und sogar aus dem Eichsfeld.

Neptunfest als besondere Attraktion zum Saisonende

Eine besondere Attraktion ist das jährliche Neptunfest zum Ende der Freibadsaison, das der Clettenberger Kultur- und Geschichtsverein organisiert. „Wir als Gemeinde haben mit der Erhaltung des Freibades sozusagen eine Verpflichtung voriger Generationen übernommen, um den Menschen in diesem Teil des Landkreises Nordhausen diese Freizeiteinrichtung vorzuhalten. Darin sind sich der Gemeinderat und die Verwaltung einig, dass dies auch weiterhin so sein wird, auch wenn die personelle und finanzielle Untersetzung immer eine große Herausforderung für die Gemeinde ist”, sagt Andreas Gerbothe.

Das 1970 erbaute Freibad verfügt über ein 30 mal zwölf Meter großes Schwimmerbecken mit einer maximalen Tiefe von 2,1 Metern sowie über ein Planschbecken, das zwölf Meter lang und sechs Meter breit ist.