Auf die Neptuntaufe im Freibad am Hünstein muss in diesem Jahr noch etwas gewartet werden.

Freibadverein verschiebt beliebtes Fest: Neptun kommt erst später in den Südharz

Nohra. Das Wetter macht dem beliebten Hünsteinbad von Nohra im Kreis Nordhausen einen Strich durch die Rechnung. Der Meeresgott macht sich deshalb noch nicht auf den Weg.

Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes für das Wochenende. Regen und kühle Temperaturen laden nicht unbedingt zu einem Schwimmbadbesuch ein.

So entschloss sich der Verein der Freunde und Förderer des Freibades am Hünstein in Nohra schweren Herzens dazu, dass für den 29. Juli geplante Neptunfest abzusagen. Aber das Fest mit dem beliebten Hünstein-Triathlon wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Über den genauen Termin wird der Verein zeitnah informieren.