Die vorerst letzten Handgriffe in der Nordhäuser Grimmelallee sind vollbracht. Für den Verkehr ist die B 4 ab Freitag wieder freigegeben.

Nordhausen. Vollsperrung in der Nordhäuser Grimmelallee ist für den Winter aufgehoben

Freie Fahrt für Autofahrer in der Nordhäuser Grimmelallee

Am Donnerstagnachmittag standen die Absperrung noch, doch ab Freitag haben Autofahrer in der Nordhäuser Grimmelallee grünes Licht. Dann ist die Vollsperrung laut Stadtsprecher Lutz Fischer für die Wintermonate aufgehoben. Der letzte Bauabschnitt zwischen der Europakreuzung und der Hohensteiner Straße wird dann witterungsbedingt im neuen Jahr in Angriff genommen. Wiederum das darauffolgende Jahr soll der grundhafte Ausbau der Bundesstraße 4 endgültig abgeschlossen sein.