Freie Fahrt für Tramlinie 2 nach Nordhausen-Ost

Die Straßenbahnlinie 2 durchfährt das Band, das der Nordhäuser Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl, rechts) und Thorsten Schwarz, Leiter der Nordhäuser Verkehrsbetriebe, am Gleisdreieck in der Töpferstraße gespannt haben.

Nordhausen. Die Nordhäuser Autofahrer können aufatmen: Der wichtige Verkehrsknoten mit Gleisdreieck Töpferstraße/Stolberger Straße wurde am Donnerstag übergeben.

„Jetzt haben wir wieder Ruhe für die nächsten Jahre“, sagte Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) bei der Freigabe des Gleisdreiecks Töpferstraße/Stolberger Straße am Donnerstagnachmittag. Allerdings mit leicht scherzhaftem Unterton, denn bereits im Frühjahr soll die notwendige Gleiserneuerung in der Bahnhofstraße fortgesetzt werden, wie er kurz darauf erklärte.

Seit dem 20. Juni wurde an dem Großprojekt mit Gleiserneuerung in der Nordhäuser Innenstadt gearbeitet, statt der vorgesehenen fünf dauerten die Arbeiten nun doch sieben Monate an. „Wir hatten eine Zeitverzögerung durch den schwierigen Unterbau und die Verzögerung von Lieferketten“, erläuterte Thorsten Schwarz, Leiter der Nordhäuser Verkehrsbetriebe, die Gründe für die Veränderung. Aber auch wenn der Zeitverzug gut begründet war, habe man immer eine Lösung gefunden und das Projekt jetzt zu einem guten Ende gebracht.

Im Juni war die Großbaustelle am Töpfertor gestartet: Rico Schacke (links), Enzo Woltersdorf und Nico Seifert (im Bagger) von der Erfurter Baufirma Rohde legen hier den Gleiskörper frei. Foto: Hans-Peter Blum

In das Gemeinschaftsprojekt der Verkehrsbetriebe, Stadt Nordhausen, Energieversorgung, Netz GmbH und Wasserverband wurden insgesamt 2,5 Millionen Euro investiert. Für die Straßenbahn wurden im Gleisdreieck zwischen Bebelplatz, Stolberger und Spiegelstraße 330 Meter Gleis und sechs Weichen verlegt.

Außerdem wurden die Oberleitung, die Leitungsnetze der beteiligten Versorger sowie die Masten der Verkehrsinsel mitsamt Ampel erneuert. 1100 Quadratmeter Erdaushub wurden durch die Baufirma Rohde bewegt, 1400 Quadratmeter Beton verbaut und eine neue Asphaltschicht auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern aufgebracht.

Vor 29 Jahren – mit Erweiterung des Liniennetzes nach Ost – seien die Gleise gebaut wurden, blickte Thorsten Schwarz zurück. Entsprechend verschlissen seien sie gewesen. An manchen Stellen senkte sich der Oberbau ab, an anderen drückte das Gleis nach oben – auch für Autofahrer war die Kreuzung seit Langem eine Holperstrecke.

Am 13. Oktober war der erste Bauabschnitt beendet, danach konnte ein Teil des Straßenverkehrs und die Straßenbahn in Richtung Südharz-Klinikum wieder rollen. Doch die Straßenbahnlinie 2 nach Nordhausen-Ost ging erst am Donnerstag offiziell wieder in Betrieb.

„Ohne die großzügigen Fördermittel vom Freistaat in Höhe von 1,6 Millionen Euro wäre ein solches Projekt heute gar nicht mehr zu stemmen“, verdeutlichte Oberbürgermeister Kai Buchmann. Er bedankte sich bei den beteiligten Firmen, aber auch bei den Anwohnern, die mit großer Geduld die Lärmbelästigung der Baustelle ertragen hätten.

Aufatmen können aber auch die Autofahrer, die aufgrund der Sperrung des zentralen Knotenpunktes komplizierte Umleitungen bewältigen mussten. Am Donnerstag hieß es auch für sie wieder freie Fahrt in Richtung Nordhausen-Ost.

Damit ist die Gleiserneuerung des Nordhäuser Straßenbahnnetzes aber noch nicht abgeschlossen. Neben den bereits erwähnten Arbeiten in der Bahnhofstraße im kommenden Jahr müssen auch in Richtung Norden Gleise erneuert und drei Haltestellen umgebaut werden. Diese Arbeiten sollen aber erst im Jahr 2026 erfolgen.