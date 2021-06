Freie Fahrt in Hochstedt

Hochstedt. Grundhafter Ausbau der Günzeröder Straße nach fast einem Jahr Bauzeit im Nordhäuser Ortsteil abgeschlossen.

Nach fast einem Jahr Bauzeit ist Hochstedts Ortsdurchfahrt wieder freigegeben. Mehr als eine Millionen Euro konnten der Stadtentwässerungsbetrieb (SEB), der Wasserverband (WVN) und die Stadt Nordhausen in die Modernisierung der Schmutz-, Regen- und Trinkwasserleitungen investieren.

Gemeinsam gaben Ortsteilrätin Jutta Meier (im Bild), Uwe Füger vom Bauunternehmen Mütze & Rätzel sowie Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) die Straße mit einem symbolischen Banddurchschnitt frei. „Ausdrücklich bedanken möchten wir uns als Stadt Nordhausen bei allen am Bau Beteiligten sowie allen Projektverantwortlichen für das gute Zusammenspiel, aber insbesondere bei den Bürgern Hochstedts, deren Geduld und Verständnis für die einjährige Baumaßnahme“, so Buchmann. Außerdem erklärte dieser: „Mit Hochstedt geben wir nun den zweiten komplett angeschlossenen und vor allem in der Ortsdurchfahrt sanierten Ortsteil innerhalb der letzten drei Jahre frei. Darauf können wir als Stadt und SEB zu Recht stolz sein.“

Durch den SEB wurden sowohl Schmutz- als auch Regenwasserkanäle erneuert und eine Schmutzwasserdruckleitung nach Herreden verlegt (inklusive Pumpstation in Hochstedt). Das gesamte Schmutzwasser der Ortslage Hochstedt wird nun über die Schmutzwassersammler im Freispiegelgefälle entwässert, im Pumpschacht gesammelt und zyklisch über die Schmutzwasserdruckleitung in Richtung Herreden gepumpt. Die Einbindung in das Ortsnetz Herreden erfolgt in der Hochstedter Straße. Das anfallende Oberflächenwasser der Grundstücke sowie die Straßenentwässerung wird dem Regenwassersammler zugeführt und in den Hochstedter Bach an zwei Stellen eingeleitet. Seitens des WVN wurden alle Schieberkappen und teilweise Hausanschlüsse erneuert. Die Stadt Nordhausen hat eine Straßenentwässerung in der Günzeröder Straße (Ortsdurchfahrt – 290 Meter) eingebaut und die Restflächen (außerhalb der Kanalarbeiten des SEB) der Straße grundhaft erneuert. In der Günzeröder Straße sowie am Steilen Berg wurden zudem Lehrrohrverbindungen für Breitbandanschlüsse verlegt und somit eine Grundlage für schnelles Internet geschaffen.

Die Baukosten des SEB belaufen sich auf 1.041.406,73 Euro. Dabei erhielt der SEB 50 Prozent Fördermittel für Schmutz- und Regenwasser. Die Baukosten der Stadt Nordhausen betragen circa 148.000 Euro für die Straßenentwässerung und Restflächen in der Günzeröder Straße. Daneben wurden 40.000 Euro in die Breitbandlehrverrohrung in der Günzeröder Straße und Am Steilen Berg investiert.