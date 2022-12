Freiflächen auf Friedhof in Sollstedt sollen neu gestaltet werden

Sollstedt. Fördermittel sollen fließen. Gemeinde will das Geld sinnvoll einsetzen.

Im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes soll eine Neugestaltung der Freiflächen auf dem Sollstedter Friedhof erfolgen. Die Fördermittel für dieses Projekt sind bereits bewilligt. So ist geplant, einen neuen Eingangsbereich und einen befahrbaren Weg zu schaffen. Auch die Neuanlage alternativer Bestattungsmöglichkeiten ist vorgesehen. Ein ganz neues Angebot wird eine Art Baumbestattung sein. Dafür sollen zwei Bäume angepflanzt werden, wo davor Urnen in die Erde gebracht werden. Die Räume zwischen den sogenannten Grabkissen (auch Liegesteine genannt) werden in Zukunft mit pflegeleichten Stauden bepflanzt, damit kein Unkraut wachsen kann.