In Neustadt hat die Naturparkverwaltung ihren Sitz.

Neustadt. Die Verwaltung in Neustadt schreibt eine Stelle aus.

Freiwilligenjahr im Naturpark Südharz

Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr können Jugendliche zwischen 18 und 26 Jahren im Naturpark Südharz absolvieren. Für maximal ein Jahr bekommt man Einblicke in die Arbeit der Naturparkverwaltung. Wer die Stelle bekommen will, sollte gern draußen sein, Spaß an Bewegung haben, mit dem PC umgehen können, gern fotografieren und Interesse für Naturschutz, Tiere und Pflanzen sowie für Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen haben.

Anmeldung unter Telefon: 0361/573932000 oder per E-Mail: naturpark.suedharz@nnl.thueringen.de