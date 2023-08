Foto: Henning Most

Gemeinsam freuen sie sich über den Wanderpokal nach dem Sieg beim Beachvolleyball-Turnier um den Bergbad-Cup in Sondershausen (von links): Rick Herbarth und Janine Müller-Buntfuß aus Kleinfurra, Stefan und Sandra Siering sowie Gregor Bruzzi aus Sondershausen. Jannick und Tim dürfen den Pokal fürs Siegerfoto halten.

Freizeitsportler aus dem Kreis Nordhausen zeigen, wie stark sie am hohen Netz sind

Kleinfurra. Warum Janine und Rick aus dem Kreis Nordhausen allen Grund zur Freude haben. Ein Turnier im Beachvolleyball trotzt dem wenig sommerlichen Wetter.

In der Siegermannschaft des Beachvolleyball-Turniers um den Bergbad-Cup in Sondershausen waren mit Rick Herbarth (links) und Janine Müller-Buntfuß (2. von links) auch zwei Freizeitsportler aus Kleinfurra. Zehn Teams waren im Sonnenblick-Freibad am Start. Das Turnier dauerte acht Stunden. Auf Rang zwei kam die Truppe von ZAV Nordhausen.