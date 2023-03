Freude in Niedersachswerfen: Kindergarten erhält ein Qualitätssiegel

Niedersachswerfen. Vorbildlich ist die Arbeit mit den Kindern in Niedersachswerfen. Das meint der Landessportbund. Und deshalb zeichnet er die Wirbelwind-Kita aus.

Der Name ist kein Zufall. Sachswerfens Kindergarten heißt Wirbelwind. Die Mädchen und Jungen bewegen sich gern. Und die Tagesstätte bietet ihnen zahlreiche Gelegenheiten.

Das sei vorbildlich, meint der Landessportbund (LSB). Deshalb zeichnet er die Kita in Niedersachswerfen mit dem Siegel „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“ aus. Den Titel darf die Wirbelwind-Truppe jetzt bis zum Jahr 2026 tragen. Insgesamt gibt es in Thüringen gegenwärtig 210 Kindergärten mit diesem Qualitätssiegel. Elf erhalten es in diesem Jahr, davon sind zwei im Landkreis Nordhausen. Neben der Wirbelwind-Kita darf sich auch das Nordhäuser Montessori-Kinderhaus in der Hardenbergstraße über die neue Auszeichnung freuen.

Kindergartenchefin Petra Müller freut sich über die Urkunde des Landessportbundes. Foto: Jens Feuerriegel

Anette Weidensee vom LSB hat sich auf den Weg in den Südharz gemacht, um die Siegel zu überbringen. Sie hat auch Geschenke mitgebracht: Spiel- und Sportgeräte sowie T-Shirts. Die gerahmte Urkunde nimmt Kindergartenchefin Petra Müller entgegen. Das Dokument erhält einen Platz an der Bürowand. Die offizielle Plakette zum Siegel soll an einer auffälligeren Stelle des Hauses angebracht werden.

Das nächste Projekt ist ein Fußballplatz

Das Konzept ist nicht neu. Es hat sich seit Jahren im Wirbelwind-Kindergarten, der zurzeit 112 Sprösslingen das zweite Zuhause ist, bewährt. Aber jetzt ist es erstmals mit einem Qualitätssiegel gekrönt worden. Petra Müller freut sich darüber. „Bei uns spielt die Bewegung jeden Tag eine Rolle“, berichtet die Sachswerferin. Nicht nur die Kinder sind sportlich. Für das Erzieher-Team gilt das ebenso. Selbst die Krippe ist kein Ruheraum. Auch die Kleinsten sind schon aktiv. Sie krabbeln und schaukeln. Für die Größeren gibt es den Turnraum im Keller. Aber vor allem: ein tolles Außengelände. Der große Spielplatz lockt permanent an die frische Luft.

Die Ideen für das Areal sind noch nicht erschöpft. Das nächste Projekt ist ein Fußballplatz. Im Sommer soll sich der Wunsch erfüllen. Und der Traum aller Sachswerfer, denen der Kindergarten etwas bedeutet, ist der geplante Matschspielplatz. Für den legt sich der Förderverein seit Längerem mächtig ins Zeug. Bislang scheitert das Vorhaben an den noch fehlenden Fördermitteln. Die Vereinsmitglieder geben jedoch ihre Hoffnung nicht auf und üben sich weiter in Geduld, während sie gleichzeitig engagiert und spürbar aktiv bleiben.

Der Nordhäuser Sportjugendkoordinator Viktor Vollmer präsentiert die Plakette, die ab sofort den Kindergarten schmückt. Foto: Jens Feuerriegel

Der Bewegungsdrang der Sachswerfer Kinder beschränkt sich nicht allein auf Haus und Hof. Ausflüge stehen wöchentlich auf dem Programm. Hier wächst eine neue Generation von Heimatfreunden heran. Schon jetzt sammeln die Kinder gern Wanderstempel und genießen Touren zum Mühlberg und Feuersalamanderpfad, zur Feuerwehrwiese und Zickzack-Bank.

Den Kids stehen zudem Schulturnhalle und Sportplatz zur Verfügung. Die Kooperationsverträge mit der Grundschule und dem Sportverein MTV sind keine Papiertiger, sondern gelebte Wirklichkeit.

Seit 20 Jahren vergibt der LSB das Qualitätssiegel. Weil damals zahllose Abc-Schützen mit einer auffallend eingeschränkten Motorik in ihre Schulzeit starteten. Wer die Sachswerfer Kinder sieht, kann sich das nur schwer vorstellen. Bewegungsarmut ist hier ein Fremdwort.