Freude in Nordhausen: Kinderheim erhält mehr als 1500 Euro

Nordhausen. Die Kinder der „Frohen Zukunft“ in Nordhausen können Spenden gut gebrauchen. Im Garten in der Parkallee ist einiges geplant. Es gibt wohl auch tierische Neuigkeiten.

Über einen Geldsegen darf sich das Kinder- und Jugendheim „Frohe Zukunft“ in Nordhausen freuen. 1000 Euro sind der Erlös eines 24-Stunden-Schwimmens am Sondershäuser Bundeswehrstandort, das vom Autohaus Peter gesponsert wurde. Hinzu kommen 570 Euro durch eine Sammelaktion im Bataillon. Mit dem Geld soll der Garten an der Parkallee mit einem Gewächshaus und einem Spielgerät aufgewertet werden. Zudem wünschen sich die Kinder Hühner, da muss auch ein kleiner Stall her. Oberstleutnant Daniel Faul, Marko Wuttke vom Autohaus Peter und die Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) übergaben die Spenden den Kindern Finja, Lara und Nelly sowie den Erzieherinnen Jana Klingenschmidt und Nancy Seiler.